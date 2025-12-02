Anche per Ravezzani il rigore per la Lazio sarebbe stata una ingiustizia

vedi letture

Ha destato moltissime polemiche l'episodio del richiamo al VAR da parte di Di Paolo nei confronti dell'arbitro Collu che, dopo OFR, ha deciso per la non assegnazione del calcio di rigore ai biancocelesti per un fallo subito dal difensore del Milan Pavlovic prima del tocco di gomito del pallone proprio del numero 31 rossonero. Nel post partita, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani, ha commentato l'episodio con un video su YouTube. Queste le sue parole:

“C’è un grave problema che attanaglia il calcio italiano in generale ed è quello dell’interpretazione del regolamento da parte ormai più dei varisti che degli arbitri. Mi spiego meglio, se per un arbitro c’è sempre un po’ di dubbio di possibilità di interpretare diversamente un’azione nella concitazione dell’azione stessa, nella difficoltà che hanno ovviamente i direttori di gara nel trovarsi non nella posizione ideale, nel valutare serenamente sotto stress, sotto sforzo fisico, invece il varista sta in una poltrona e dovrebbe garantire l’uniformità delle interpretazioni. Quello che abbiamo visto nella partita tra Milan e Lazio è un qualcosa che a me è sembrato cervellotico e cioè il tentativo di assegnare un rigore alla Lazio, sia chiaro non per favore alla Lazio ma in perfetta buona fede da parte del varista Di Paolo, che oltrepassa la decisione dell’arbitro e lo chiama a rivedere l’azione, per fallo di mano che è sembrato assolutamente cervellotico poter pensare che fosse calcio di rigore. La deviazione di Pavlovic è talmente involontaria, sia perché chi salta, Romagnoli, colpisce di testa e schiaccia il pallone verso di lui e a distanza ravvicinata, sia perché Pavlovic è addirittura con le spalle rivolte alla palla, non solo con le spalle rivolte alla palla, ma impegnato in una specie di lotta greco-romana con l’attaccante della Lazio che sta marcando, per cui non può minimamente immaginare che il pallone gli stia finendo addosso. Ecco richiamare l’arbitro, con tutto quello che è conseguito, i giocatori della Lazio che alla fine vanno fuori di testa urlano come se fossero vittime della più grande ingiustizia del mondo, anche se l’ingiustizia nella partita tra Milan e Lazio sarebbe stato dare un calcio di rigore alla Lazio per un’azione di questo genere, è stato uno sbaglio”