Anche Saliba dell'Arsenal è un'opzione per la difesa rossonera

Sfumato Botman, il Milan cerca alternative per puntellare la difesa che sarà orfana di Romagnoli a partire dalla prossima stagione. Il Giornale questa mattina in edicola ha sottolineato come i Campioni d'Italia potrebbero continuare a fare affidamento sulla coppia Tomori-Kalulu oltre che sull'esperienza del rientrante Kjaer. Si cerca dunque un profilo giovane e con potenziale per puntellare il reparto. Il quotidiano generalista, nello specifico, fa quello di William Saliba, classe 2001 francese che è di proprietà dell'Arsenal ma quest'anno ha giocato al Marsiglia.