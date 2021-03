Anche San Siro è tabù contro il Napoli: la vittoria casalinga in Serie A manca dal 2014

Come più volte raccontato, il San Paolo era diventato un tabù per il Milan, con una vittoria esterna che mancava addirittura dal 2010. Anche a San Siro, almeno in Serie A, i rossoneri non vincono da tanto tempo contro il Napoli. Ad eccezione del 2-0 in Coppa Italia firmato dalla doppietta di Piatek, il Milan non batte i partenopei in campionato dal dicembre 2014, quando l'undici di Pippo Inzaghi prevalse per 2-0 con reti di Menez e Bonaventura.