Mattia Caldara, acquistato dal Milan durante l'estate 2018, non ha ancora esordito in Serie A in rossonero. Il difensore bergamasco, vittima di due gravi infortuni, ha giocato soltanto in Europa League e in Coppa Italia: il classe '94 ha però recuperato a livello fisico e il debutto col Milan nel massimo campionato potrebbe già arrivare nelle prime gare del 2020.