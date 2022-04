Ancora Orsato in Lazio-Milan, ancora una volta rossoneri gravemente danneggiati

MilanNews.it

Sarà disattenzione, sarà sfortuna, sarà anche che ormai il fischietto di Schio il meglio in carriera l'abbia già dato, ma ancora una volta il Milan è stato gravemente penalizzato da una decisione dell'arbitro Orsato in un Lazio-Milan. Dopo che l'anno scorso, dopo un'OFR effettuata controvoglia, aveva convalidato la rete dei biancocelesti nonostante il fallo di Lucas Leiva su Calhanoglu ad inizio azione, questa sera non ha rettificato la già discutibile decisione di Guida di non assegnare un calcio di rigore al Milan per un tocco di mani evidente di Luis Alberto in area di rigore. Orsato, oggi al VAR, non è intervenuto per notificare all'arbitro di campo dell'enorme errore commesso non conedendo il penalty ai rossoneri.