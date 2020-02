André Silva, anche in Germania il rendimento è altalenante

André Silva, passato all'Eintracht Francoforte la scorsa estate in prestito biennale, non sta riuscendo a segnare con continuità neanche in Germania. Dopo essere partito alla grande con ben 3 gol nelle prime 4 presenze in Bundesliga, il portoghese non è più riuscito a trovare la rete regolarmente. Ad oggi, fra campionato, coppa tedesca ed Europa League sono solo 5 le marcature del lusitano.