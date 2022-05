Andreazzoli: "A Milano con i giocatori che ci danno maggiori garanzie. Vogliamo vincere"

MilanNews.it

Alla vigilia della trasferta di San Siro contro l'Inter, Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa della squadra che schiererà in campo contro i nerazzurri: "Metteremo in campo la squadra che dà più garanzie. I ragazzi sono tutti titolari. L'Inter ha i numeri migliori di tutta la Serie A, hanno la necessità di vincere e quindi sarà difficile". Poi, Andreazzoli ha espresso anche un suo parere su come poter affrontare la squadra di Simone Inzaghi: "Siamo andati vicini due volte a batterli, anche in campionato abbiamo giocato bene, io ero soddisfatto alla fine. La squadra si è espressa bene anche in Coppa Italia e mi ricordo che stavamo vincendo. Loro hanno la necessità di vincere, ma anche noi vogliamo vincere".