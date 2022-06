Angelozzi: "Scamacca non è da meno di Vlahovic. In Europa non ci sono questi attaccanti"

MilanNews.it

Il direttore dell'area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Gianluca Scamacca: "L'ho portato a Sassuolo ed era un ragazzino. Per me è un top perchè quando si parla Vlahovic sono giocatori forti e Scamacca non è da meno. Quest'anno ha fatto 16 gol con poco minutaggio. In Europa non ci sono questi attaccanti. Se ancora Lewandowski che è un campione lo vanno a cercare 36 anni, Scamacca ne ha 22...".

Può lasciare l'Italia?

"Già lo hanno fatto una volta quando era ragazzo che è andato in Olanda, poi siamo stati bravi al Sassuolo a riportarlo in Italia. Chi sarà più bravo se lo riporterà via di nuovo".

Perchè nessuno punto su questo ragazzo?

"Sicuramente costerà tanto. Sarà il centravanti futuro della nazionale. Giustamente il Sassuolo, si dice, è una bottega cara".