Ansa - Elliott, nessun legame con il Lille. Col Milan si erano già incontrati nel 2020 senza sanzioni dall'Uefa

vedi letture

ANSA. Oggi i Pm, come da richiesta della Procura della Figc, hanno trasmesso il decreto di perquisizione eseguito la scorsa settimana. Sono solo dodici le pagine fornite, perché le indagini sono ancora aperte e gli altri atti sono coperti dal segreto investigativo, utile per proseguire le indagini. Al centro dell'inchiesta, l'ipotesi che Elliott eserciti ancora un controllo sul club rossonero, come ne fosse ancora proprietario, andando così a creare anche un 'conflitto d'interesse' - come si legge nel Decreto in riferimento ai regolamenti Uefa - legato alla co-proprietà di due squadre: Lille e Milan. Al riguardo, fonti al corrente della situazione, tornano a sottolineare che Elliott non possiede, né ha mai posseduto, controllato o esercitato un'influenza dominante sul Lille.

I prestiti di Elliott al Lille e ai suoi precedenti e attuali proprietari sono di dominio pubblico e sono stati resi noti alle autorità calcistiche francesi. I due club, inoltre, si erano affrontati nel 2020 nella fase a gironi di Europa League, quando Elliott era azionista di maggioranza del Milan e solo creditore, insieme a JP Morgan, di un prestito complessivo di circa 170 milioni di euro verso Gerard Lopez, allora proprietario del Lille. Nessuno dei due club è stato sanzionato dell'Uefa, che non ha riscontrato infrazioni al regolamento.