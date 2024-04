Antonelli: "Il Milan ha fatto quello che poteva. L'Inter merita al 110% lo Scudetto"

L'agente Stefano Antonelli ha parlato di tutti i temi riguardanti il campionato italiano dal Padel Best Expo di Montecarlo. Questa l'intervista esclusiva realizzata da TMW nel Principato, in cui il procuratore parla anche di uno dei suoi assistiti, l'ex Udinese Destiny Udogie oggi al Tottenham:

L'Inter è stata la squadra più forte del campionato o sono mancate le avversarie?

"Un po' l'una e un po' l'altro. L'Inter ci sta divertendo, pur essendoci il rammarico per la Champions: l'andata poteva finire 2 o 3 a 0, è stato un peccato perché probabilmente sarebbe arrivata fino in fondo. In campionato sta stradominando, la Juventus ha provato a fare quello che poteva, ma non ha un organico da Juventus. Il Milan ha fatto quello che poteva. L'Inter lo merita al 110% anche se forse è mancata una competitor".