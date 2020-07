Antonini: "Il mercato del Milan? Non toccherei nulla, integrerei qualcosa a livello difensivo"

Luca Antonini, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sul nuovo mercato in casa rossonera: "Adesso come adesso non toccherei niente visti i risultati, ma sicuramente qualcosa a livello difensivo va integrato a quello che hai a disposizione ora. Theo non può fare 50 partite, Romagnoli uguale: hanno bisogno di ricambi che siano all'altezza dei titolari. Non so cosa faranno con qualche giocatore in scadenza o in prestito, io fossi il Milan confermerei tutta la squadra e la rinforzerei con 2/3 acquisti mirati di esperienza, perché di giocatori giovani ce ne sono tanti e stanno venendo fuori".