Antonini: "Il Milan avrà bisogno di una prestazione importante contro la Juventus"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Antonini, ex calciatore, è intervenuto a Milan TV al termine di Chelsea-Milan soffermandosi sulla sfida in programma sabato contro la Juventus: “Credo che sia una fortuna giocare contro la Juventus sabato. Sarà una partita importante per cancellare quella contro il Chelsea. Devi fare l’opposto di quello che hai fatto con il Chelsea. Se lo fai porti a casa un risultato positivo. La Juventus verrà a Milano per dimostrare di essere una grande squadra. Il Milan ha bisogno di fare una prestazione importante come ci ha abituati. I giocatori hanno capito gli errori commessi. Speriamo che ritorni Theo Hernandez, già con lui qualcosa cambia”.