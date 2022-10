MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Antonini, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Milan TV soffermandosi su Kalulu: “Il più grande acquisto del Milan è Kalulu. È stato pagato niente, in un momento di difficoltà ti sei trovato un ragazzo intelligente. Ha fatto degli errori, ha capito, è migliorato e adesso hai un giocatore di grandissimo livello fatto in casa”.