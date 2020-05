Antonini: "Mi metto nei panni dei tifosi ma c'è bisogno di pazienza per ripartire"

Luca Antonini, ex rossonero, ha parlato della situazione attuale del Milan nel suo intervento in diretta Instagram sul profilo "The Milanisti": "Se vuoi ripartire e hai deciso di puntare sui giovani per valorizzarli e poi rivenderli, perché comunque negli ultimi anni hai speso veramente tanti soldi senza ottenere dei risultati, allora dici: “Bene, fermiamoci un anno. Facciamo quei 2-3 anni in cui creiamo giocatori importanti". Magari riusciamo anche a tenerli, però intanto crei delle plusvalenze che ti permettono di investire su campioni già affermati per poter poi ripartire. C’è bisogno un po’ di pazienza da parte di noi tifosi milanisti, lo so che lo sentiamo da anni e vedere gli altri vincere è difficile da sopportare. Mi metto nei panni dei tifosi, capisco perché anche io andavo in tribuna con mio zio. So le fatiche che si fanno per seguire il Milan e se poi non arrivano i risultati è pesante. Però io credo che in generale all’inizio della stagione si debbano dare delle cose reali, dire realmente le cose come stanno. Perché se si è chiari sin dall’inizio nessuno si aspetta niente, e tutto quello che è di più è tanto di guadagnato, la gente è più felice. La gente è più vicina alla squadra se all’inizio dell’anno gli si dice la verità".