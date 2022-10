Antonini: "Sono curioso di vedere Ballo-Touré e Dest, queste partite sono un test importante"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Antonini, ex calciatore, è intervenuto a Milan TV soffermandosi anche su Ballo-Touré e Dest: “Il Milan ci ha fatto vedere che tutti i giocatori mettono sempre del loro per portare a casa il risultato. Stasera sono curioso di vedere Ballo-Touré e Dest. Queste partite in uno stadio di spessore testano anche il mercato fatto dal Milan per certi giocatori. MVP? Dico Leao per i numeri che ha e per la voglia di dimostrare quelli che sono i suoi valori in campo internazionale”.