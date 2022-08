Antony presto al Manchester Utd: si avvicina il ritorno di Ziyech all'Ajax

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'ormai imminente trasferimento di Antony al Manchester United potrebbe portare in dote un altro importante movimento di mercato: Hakim Ziyech, infatti, è pronto a tornare all'Ajax dopo due stagioni al Chelsea. L'esterno marocchino, che piaceva anche al Milan, sarà il sostituto del brasiliano, che era stato il suo erede dopo la cessione al club londinese. Un intreccio che sembrava quasi impossibile, così come sembra improbabile adesso un altro esborso "monstre" dei Red Devils, dopo i 100 milioni spesi per Antony: non dovrebbe esserci il temuto assalto per Victor Osimhen, che resterà quasi certamente a Napoli.