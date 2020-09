Arbitri, la Serie A comincia con Abisso in Fiorentina-Torino

(ANSA) - ROMA, 18 SET - E' Rosario Abisso della sezione di Palermo l'arbitro con il quale comincerà il campionato di Serie A 2020-'21. E' stato infatti designato per Fiorentina-Torino, la partota con cui, domani, comincerà il nuovo torneo. Per Verona-Roma, in programma sempre domani ma in serata, è stato scelto Chiffi mentre Juventus-Sampdoria di domenica è stata 'affidata' a Piccinini. Per Parma-Napoli c'è Mariani. (ANSA).