Arbitro non stringe mano alla guardalinee, AIA: "Gesto involontario"

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - L'arbitro Luca Sacchi non stringe la mano all'assistente donna Francesca Di Monte nel tunnel subito prima di Lecce-Sassuolo, e un video dell'episodio diventa virale sui social. "E' assolutamente da escludere un gesto sessista - spiegano fonti dell'Associazione italiana arbitri all'ANSA - e ovviamente anche uno sgarbo personale. Il problema per noi non esiste, è stato solo un gesto involontario e male interpretato: i due tra l'altro hanno dimostrato grande feeling in campo e il loro rendimento è stato ottimo.

Stupisce piuttosto - concludono all'Aia - che si parli di sessismo all'interno di un'associazione che ha fatto dell'abbattimento di ogni barriera di genere uno dei suoi principali traguardi raggiunti". (ANSA).