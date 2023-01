Argurio sul Milan: "La grandezza di un progetto si vede quando le cose vanno male"

MilanNews.it

Intervistato da Tuttomercatoweb.com sul canale Twitch, lo scout e dirigente sportivo Christian Argurio ha analizzato il momento del Milan: "Io credo che il Milan stia gestendo in maniera splendida queso periodo complicato a livello di risultati. Secondo me la squadra farà ancora molto di buono. Maldini secondo me sta gestendo il tutto molto bene senza farsi distrarre solo dai risultati. Secondo me dà una lezione a tanti, ha una grande bravura nella gestione di questi momenti. La grandezza di un progetto si vede quando le cose vanno male, quando vanno bene è facile".