Aronica: "Coppa Italia falsata ma le polemiche non servono"

Salvatore Aronica, intervenuto a Tuttomercatoweb.com, si è espresso sulla scelta di condensare semifinali e finale di Coppa Italia tra il 13 e il 17 giugno: "Sarà una competizione falsata. giocare semifinali e la finale in tre gironi dopo uno stop così è dura. E' complicato ritrovare il ritmo partita, la condizione fisica, tecnica e nervosa in un tempo così breve e per gare così prestigiose. E' vero comunque che tutte partiranno da zero. Avrà probabilmente la meglio chi saprà gestire bene l'aspetto psicologico. Le polemiche adesso non servono. Si è fatto tanto per riorganizzare il movimento e dunque bisogna guardare avanti. E' chiaro che non tutti possono essere contenti però in questo momento polemizzare non mi sembra giusto".