Arrivano buone notizie da Pulisic e Chukwueze: numeri sempre in crescita

vedi letture

Dopo la bella ma sofferta vittoria del Milan contro l'Udinese, di seguito tutte le statistiche e curiosità della gara fornite dal sito Opta.

Christian Pulisic è l'unico giocatore ad aver segnato più di 10 gol (17) e fornito più di 10 assist (11) dall'inizio della passata stagione in Serie A.

Dall'inizio della passata stagione, solamente Cole Palmer (44 - 28G, 16A) ha preso parte a più reti di Christian Pulisic (28 - 17G 11A) tra i centrocampisti nei cinque principali campionati europei.

Nota lieta anche per Samuel Chukwueze, che è tornato alla rete in un match casalingo in campionato per la prima volta dal 27 febbraio 2023 nei maggiori cinque tornei internazionali (vs Getafe – con la maglia del Villareal).