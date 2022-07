Arsenal, ufficiale l'acquisto dal Manchester City di Gabriel Jesus

Gabriel Jesus è un nuovo giocatore dell’Arsenal. L’ufficialità è arrivata in mattinata tramite i profili social della società londinese. L’attaccante brasiliano lascia il Manchester City a titolo definitivo, dopo aver messo a segno con i Citiziens 95 reti in 236 partite giocate.

