As - Probabile formazione Atletico: due le ipotesi al vaglio per Simeone

Secondo quanto riportato da As, l'Atletico Madrid starebbe valutando due possibilità per l'11 che affronterà il Milan. La prima ipotesi al vaglio per Simeone è un 3-5-2 con Oblak in porta. Difesa a tre formata da Gimenez, Felipe e Hermoso. Nel centrocampo a cinque spazio a Trippier, Kondogbia, Koke, Llorente e Carrasco. L'attacco invece potrebbe vedere Correa al fianco di Suarez. L'altra ipotesi, il 4-4-2, potrebbe sostituire Felipe o Hermoso con Lodi e la formazione di una difesa a 4.