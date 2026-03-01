Assogna: "Credo sia meglio col tridente. Fullkrug rende vivace la fase offensiva"

Al termine della partita Cremonese-Milan 0-2, il giornalista e opinionista Paolo Assogna è intervenuto in studio a Sky Sport 24 per dare il suo commento sulla prestazione dei rossoneri. Il suo commento si è concentrato sull'impiego di Fullkrug e in generale di una punta di ruolo: "Io credo che il calcio evolve e cambia ma io senza centravanti fatico tanto a vederlo. La mancanza del 9 diventa determinante: Fullkrug, che non è nei top centravanti europei, quando sta lì dentro in pochi minuti lo senti che è vivo e rende vivace la fase offensiva della squadra. Quindi io credo che sia meglio col tridente: Pulisic può appoggiarsi sul centravanti, Leao può sfogare la sua velocità sulla fascia".

IL TABELLINO

CREMONESE-MILAN 0-2

Marcatori: 90' Pavlovic (M), 94' Leao (M)

LE FORMAZIONI

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (66' Terracciano), Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (82' Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66' Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (89' Estupinan); Pulisic (78' Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Massa della sezione di Imperia

Ammoniti: 76' Terracciano (C), 85' Maleh (C)

Recupero: 1' 1T; 5' 2T