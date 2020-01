Atalanta, Gasperini: "Caldara in buona condizione, può giocare anche dall'inizio"

Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato delle condizioni di Mattia Caldara, tornato all'Atalanta: "Convocato per la Coppa Italia? Assolutamente sì. L’ho visto in buona condizione e quindi ci sta anche che possa giocare o uno spezzone o dall’inizio, vediamo. Però lui è venuto qui per recuperare il tempo perduto in questi ultimi due anni".