Atalanta, idea Diego Costa per sostituire l'infortunato Zapata

Secondo quanto riportato da TMW, dopo qualche giorno di attesa e la netta sensazione che Duvan Zapata non potrà essere recuperato prima di aprile, c'è stato un contatto tra l'Atalanta e il brasiliano Diego Costa, centravanti svincolato dopo l'ultima esperienza all'Atletico Mineiro. Per arrivare a Diego Costa serve uno slot nella lista stranieri, forse anche per questo l'Atalanta nicchia e tiene viva anche la pista Pellè.