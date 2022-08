MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa la designazione arbitrale per Atalanta-Milan, valida per la seconda giornata di Serie A in scena al Gewiss Stadium il 21 agosto alle 20:45.

ARBITRO: Maresca

ASSISTENTI: Baccini – Prenna

IV UOMO: Sozza

VAR: Valeri

AVAR: Costanzo