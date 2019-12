Atalanta, preoccupano le condizioni di Zapata: a rischio la sfida con il Milan

Il mese di dicembre sarà inevitabilmente uno spartiacque per la stagione del Milan: saranno tante, infatti, le sfide importanti e da non sbagliare a partire da quella di Domenica contro il Bologna di Mihajlovic. Tra i match più insidiosi dell'ultimo mese dell'anno, tuttavia, figura anche quello contro l'Atalanta di Gian piero Gasperini. La formazione neroazzurra, avversario ostico da sempre, potrebbe però essere priva della sua punta di diamante: Duván Zapata. L'attaccante colombiano, ai box ormai da più di un mese per un problema muscolare, è ancora in terapia riabilitativa e per questo potrebbe restare fuori fino a gennaio. Anche se non del tutto escludibile, quindi, la presenza di Zapata per il match con il Milan appare incerta.