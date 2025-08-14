Athekame al Milan ritrova Jashari: hanno giocato insieme in under 21

Zachary Athekame è il settimo acquisto della campagna rossonera. Il terzino svizzero arriva al Milan dallo Young Boys per 10 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita, andando a rimpolpare un reparto che aveva bisogno di nuovi elementi. Il classe 2004 elvetico in rossonero ritrova anche Ardon Jashari, suo connazionale sbarcato a Milano una settimana fa. I due, infatti, hanno giocato insieme con l'under 21 della Svizzera.

Solo due le gare giocate insieme, un pareggio con la Finlandia e una vittoria contro Montenegro: in totale 34 minuti di campo condivisi.