Atletico Madrid, fra un mese saranno 10 anni di guida tecnica di Simeone

Il 23 dicembre 2011, l’Atletico Madrid ingaggiava come allenatore Diego Pablo Simeone, in sostituzione dell'esonerato Gregorio Manzano, che aveva lasciato la squadra al decimo posto in classifica in Liga. Da lì in poi, un crescendo di risultati per la squadra allenata dall’argentino che è arrivata a giocarsi anche due finali di Champions League. Fra un mese dunque saranno 10 anni di Simeone all’Atletico come allenatore. Per lui al momento 542 partite da tecnico dei ‘Colchoneros’, con 323 vittorie, 129 pareggi e 90 sconfitte.