Atletico Madrid su De Paul: ma c'è distanza con l'Udinese

Nelle ultime ore i media hanno dato spazio all'offensiva dell’Atletico Madrid per De Paul. In realtà, come riporta La Gazzetta dello Sport, la società spagnola è lontana dalle richieste dell’Udinese per il suo gioiello (40 milioni di euro). Stando a quanto riferito dalla rosea, il responsabile del mercato dei Colchoneros, Andrea Berta, ha un budget di 25 milioni per questa operazione, non un euro di più.