Atubolu, portiere nella lista del Milan, cambia procura: firma con Epic Sports

Nel corso della scorsa estate, specialmente quando il futuro di Mike Maignan sembrava potesse essere lontano da quello del Milan già a inizio giugno 2025, sono stati fatti alcuni nomi di papabili sostituti del capitano rossonero del Diavolo. Tra questi era stato segnalato anche il nome di Noah Atubolu, estremo difensore della Germania U21 e del Friburgo, classe 2002. Un giovane talento, per caratteristiche simile all'attuale portiere del Milan che, essendo poi rimasto, aveva chiuso ogni possibilità.

Atubolu rimane nella lista del Milan, soprattutto se le strade del club rossonero e di Maignan dovessero definitivamente dividersi a fine stagione, cosa ancora tutta da appurare. La notizia di oggi è importante in ottica mercato perchè il giovane portiere tedesco ha ufficialmente cambiato procura: Atubolu ha firmato con la Epic Sports come riportato dai canali social dell'agenzia. Il giornalista Fabrizio Romano ha aggiunto sui propri canali social: "Noah Atubolu ha firmato con Epic Sports come nuova agenzia in vista della sessione estiva di calciomercato. Il portiere del Friburgo è nella rosa dei candidati di diversi club importanti, con possibile cessione a breve".