Aubameyang sul Milan: "Da tanto volevo giocarci contro: non me l'aspettavo così forte"

Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Chelsea cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha parlato delle emozioni di incontrare il suo passato: “Per me è stato bellissimo, è da tanto che volevo giocare contro il Milan e ieri finalmente è successo. Fa sempre piacere e io sono davvero molto contento”. Il gabonese ha poi parlato della partita: “Una squadra difficile da affrontare, giocano davvero molto bene a calcio. A dire la verità non me lo aspettavo così forte, però penso che ieri noi abbiamo avuto l’intensità giusta per batterli”.