Avv. Rigo: "Balo-Marsiglia? Mario guarda anche fuori dalla Francia"

L'avvocato Vittorio Rigo, da sempre vicino a mino Raiola, ha parlato nell'intervista a TMW anche del presente e del futuro di Balotelli. "Mario è un mistero nazionale: è un grandissimo talento e se lo esprime non ce n'è per nessuno - ha detto diurante la serata di presentazione della Onlus di Babacar - non vive bene le situazioni di stress e al Nizza quest'anno non c'è stata la giusta situazione, il rapporto con Vieira inizialmente non è decollato. Poi i rapporti però si creano anche con le difficoltà, come è stato con mancini anche con Vieria il rapporto può migliorare, salvo che non ci sia qualche club che veda in lui il nome giusto. Il Marsiglia? Club importante ma Mario è disposto a guardare anche fuori dalla Francia per vedere se c'è qualche opportunità. E' un attaccante e negli ultimi giorni di mercato qualcosa può succedere"