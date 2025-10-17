Bacconi: “Devono migliorare i numeri dei subentrati. Leao tema psicologico”

Intervenuto durante l'ultima puntata di Tutti in Gioco, il format di DAZN in collaborazione con Lega Serie A, Adriano Bacconi, ex allenatore e preparatore atletico, ha commentato così la sfida di San Siro di domenica sera tra Milan e Fiorentina.

"C'è un tema del Milan enfatizzato dagli infortuni che è la rosa più corta delle altre. È un Milan che vorrebbe essere i cinico, prima fa sfogare gli avversari poi attacca lui, come ha fatto contro la Juve dove il dominio territoriale nel secondo tempo era palese, ma li i subentrati avrebbero dovuto concretizzare e fare gol. C'è una statistica del Milan che, al di la di Pulisic, nessun subentrato ha mai fatto gol o assist e una squadra che vuole giocare con i cambi e con la gente fresca è un problema. Ora poi tutte faranno 7 partite, 5 di campionato e 2 di Champions, mentre il Milan solo 5 quindi i rossoneri dovrebbero essere una squadra fresca, che se vuole vincere le partite nel finale con i cambi però deve avere di più dai subentrati perchè per ora mancano i numeri"

Su Leao: "Con Leao tema psicologico ovvero quanto lui accetti di giocare mezz'ora dalla panchina. C'è da dimostrare la sua capacità di esser uomo squadra a prescindere da quanto gioca e la sua capacità di fare la prima punta".