Baiocchini: "Donnarumma fra i migliori giovani in Europa, è un esempio"

Manuele Baiocchini è intervenuto su Sky Sport 24 per parlare del Milan e su come il club rossonero stia puntando molto sui giovani: "Pioli con la Fiorentina ha avuto per due anni la rosa più giovane del campionato, ora all Milan si trova in una situazione simile: l’età media è di 24,1 anni. Ci sono tanti giovani e la nuova punta di diamante è Leão. Ha fatto vedere sprazzi di grande classe, Pioli però in conferenza stampa ha detto che bisognerà vedere se sarà il punto fermo del Milan perché dovrà convincerlo. Ci sono quelli che devono convincere e quelli che hanno già convinto. Tra quelli che hanno già convinto troviamo Donnarumma, che resta uno dei top: quando si parla di lui si parla di numeri uno. Dopo de Ligt è il secondo in Italia per valore del cartellino. In Europa è dietro a gente come João Félix, è il giocatore italiano con la valutazione più alta, sia in Serie A che in Europa. Sta giocando un campionato importante, sempre in crescita. Quando si parla della sua età, è un classe 99, fa sempre un po’strano perché lui ha già quattro stagioni di Serie A alle spalle. Ha debuttato a 16 anni grazie a Mihajlovic e questa è la sua quinta stagione. Deve essere l’esempio per i giovani del Milan come Theo Hernandez e Bennacer. Donnarumma ha detto più volte che lui impara dai giocatori più esperti come Pepe Reina, allora Bennacer può imparare da Biglia e Theo Hernandez può imparare da Rodriguez. In questo Milan ci sono giovani che stanno crescendo ma anche giocatori già affermati. Un mix fra giovani e vecchi per rilanciare il Milan".