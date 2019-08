Manuele Baiocchini, intervenuto su Twitter, ha sottolineato che Franck Kessie, rientrato in gruppo dalla scorsa settimana dopo le vacanze, ha convinto Marco Giampaolo, intenzionato a mantenerlo in rosa, così come Suso: "Kessie in questi giorni ha convinto Giampaolo che ora vuole tenerlo, come Suso".