Baiocchini: "Pioli preparerà la partita contro l'Atalanta in maniera simile a come ha preparato la gara contro la Juventus"

Emanuele Baiocchini, inviato di Sky, ha parlato del Milan direttamente da Casa Milan. Baiocchini ha dichiarato: “L’Atalanta è una delle squadre più in forma del momento e il Milan qualora non dovesse entrare in Champions, avrebbe un danno enorme a livello di immagine, di ambizioni sportive ed economico. Negli ultimi 90 anni, chi è stato campione d’inverno per il 60% delle volte ha poi vinto il campionato, e mai è arrivato quinto. Solo alla Juventus nel 1936 è successo. Questo spiega la delusione del Milan qualora non arrivasse il quarto posto. Oggi il Milan è tornato ad allenarsi dopo il giorno di riposo, e sono tutti a disposizione tranne Ibrahimovic e Gabbia. Il Milan fa fatica quando trova squadre con difese chiuse, mentre in trasferta ha fatto bene. Per il Milan non cambia nulla, ma per gli avversari qualcosa cambia e giocano più chiusi. Pioli preparerà la partita di domenica in maniera simile a come ha preparato la gara contro la Juventus”.