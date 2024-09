Baiocchini: "Probabile possa giocare Abraham contro il Venezia, Morata le altre due"

Tempo di sosta nazionali, con il Milan che sta osservando quattro giorni di riposo dopo aver "perso" 21 giocatori partiti con le loro rispettive selezioni e dopo averne ancora qualcuno non al meglio e fermo ai box. Al rientro dalla pausa i rossoneri saranno chiamati al riscatto dopo un inizio non scintillante di stagione e per farlo ci sarà bisogno dell'apporto di tutti, specialmente di Alvaro Morata che ha saltato Parma e Lazio per un problema muscolare. Sullo stato di forma dello spagnolo ha parlato il collega di Sky Sport Manuele Baiocchini.

Le parole di Baiocchini sulla condizione di Morata e sulla possibilità di vederlo titolare contro il Venezia: "La sensazione è che possa giocare Abraham dal primo minuto, MOrata ha recuperato dal problema col Torino: adesso sta bene e cerca solamente la migliore forma. Abraham in forma già è e lo ha fatto vedere contro la Lazio: credo possa giocare lui, anche perché dopo ci saranno Liverpool e derby, probabile che per la rotazione possa far giocare l’inglese con il Venezia e Morata le altre due".