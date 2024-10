Baiocchini: "Pulisic è un giocatore indispensabile. Ritorno anticipato un bene per Fonseca"

Chiristian Pulisic è senza ombra di dubbio l'uomo in più del Milan in questo avvio di stagione: il calciatore che, all'interno di un contesto molto complicato sia dentro che extra-campo, sta garantendo una continuità di prestazioni forse unica nella sua carriera fino a questo momento. In diretta su Sky Sport 24 il giornalista Manuele Baiocchini ha parlato della stella americana rossonera, snocciolando i suoi numeri con club e Nazionale da quando è sbarcato nel campionato italiano.

Le parole di Manuele Baiocchini su Christian Pulisic: "Da quando Pulisic si è trasferito al Milan, a oggi, ha giocato 73 partite, considerando anche la nazionale statunitense di cui è capitano e stella assoluta: ha fatto 27 gol, 16 assist, 5393 minuti giocati. Tutto questo fa di Pulisic un giocatore indispensabile per il Milan. Un giocatore fondamentale. Il suo ritorno anticipato è un male per la nazionale americana ma è un bene per Fonseca visto che doveva tornare giovedì".