Baiocchini su Kessie: "Era dai tempi di Kakà che un centrocampista del Milan non segnava così tanto"

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky, ha parlato del Milan nella trasmissione ‘Il Calcio è servito’. Baiocchini ha detto: “Quando si pensa a giocatori insostituibili nel Milan, si pensa a Kessie, Ibrahimovic e Donnarumma. Kessie ha segnato 10 gol in Serie A più uno in Europa League. Era dai tempi di Kakà che un centrocampista in casa Milan non segnava così tanto. La società ha proposto il rinnovo al giocatore a 3,5 milioni all’anno, ma il giocatore non sembra essere soddisfatto. Maldini e Massara hanno intenzione di blindarlo facendo comunque attenzione ai conti”.