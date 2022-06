Bale sul futuro: "Sceglierò la miglior opportunità per arrivare in forma ai Mondiali"

MilanNews.it

Un futuro ancora incerto. L'unica base solida riguarderà il Mondiale in Qatar nel 2022. Gareth Bale, dopo l'addio al Real Madrid, è tornato a parlare ai microfoni della BBC: "Non so quale squadra sceglierò, dovrò sedermi e parlare con la mia famiglia ma anche con il ct del Galles e i medici: sceglierò la miglior opportunità per arrivare in forma nel periodo tra ottobre e novembre".