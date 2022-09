Ballo-Touré in nazionale: una gara su due da braccetto sx della difesa a 3

MilanNews.it

Fodé Ballo-Tourè, probabile titolare nella sfida di sabato contro l'Empoli a causa dell'infortunio di Theo Hernandez, ha giocato 90 minuti su 180 totali con la sua nazionale, disputando una buona partita in un ruolo per lui inedito: contro la Bolivia, infatti, è stato schierato da braccetto sinistro in una difesa a 3.