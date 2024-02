Ballottaggio sulla fascia fra Calabria e Florenzi, Pioli: "Chiunque giocherà farà bene"

Alla vigilia della delicata trasferta di campionato contro la Lazio, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa parlando forse dell'unico dubbio di formazione che si poterà dietro nella trasferta capitolina, quello fra Alessandro Florenzi e Davide Calabria. Oltre ad essere giocatori di grandissima esperienza, i due terzini rossoneri sono anche affidabili, motivo per il quale chiunque partirà titolare domani sera risponderà presente sin dai primissimi minuti di gioco.

Al momento Stefano Pioli non ha però ancora deciso su chi punterà, e la risposta rilasciata in conferenza stampa ne è la piena conferma. L'allenatore del Milan ha infatti detto: "Calabria sta bene. Le prestazioni di Florenzi sono importanti. Chi giocherà farà bene, e chi non giocherà sarà pronto ad entrare".