Balotelli: "Ho consigliato a Leao di restare. Milan? Con qualche rinforzo..."

Mario Balotelli, ex giocatore tra gli altri del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato della serata in cui è andato a San Siro per vedere la gara di andata tra Milan e Inter valida per la semifinale di Champions League. L'attaccante ora al Sion, in Svizzera, ha parlato così dell'incontro con Rafael Leao, quel giorno indisponibile per infortunio: "L'atmosfera era delle serate migliori. Ho visto tanta gente, tra gli altri Leao. Gli ho consigliato di restare al Milan: c'è una squadra di prospettiva, con qualche rinforzo può dire la sua ovunque".