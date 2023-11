Balotelli: Infortuni? I preparatori fanno la differenza, c'è anche tanta sfortuna. Con MilanLab c'era tanta preparazione ma pochi guai fisici"

vedi letture

Mario Balotelli è tornato a parlare di Milan. L'attaccante ha rilasciato un'intervista a TvPlay toccando vari temi tra cui quelli di stretta attualità rossonera, in seguito alla sconfitta con il Borussia Dortmund per 3-1, che compromette quasi definitivamente il discorso qualificazione agli ottavi. Ecco le sue parole sul tema infortuni, sempre più gravoso sulla stagione del Diavolo:

“Quando ero al Milan avevamo MilanLab e facevamo tanti esercizi e preparazione fisica. Io ricordo che non avevamo molti infortuni muscolari. Sicuramente avere dei preparatori sopra la media fa la differenza. Io so che quelli che ci sono oggi stanno facendo un gran lavoro, secondo me c’è anche tanta sfortuna”.