Balzaretti: "Il derby deve essere un punto di partenza per questo Milan"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', l'ex direttore sportivo dell'Udinese Federico Balzaretti ha parlato di Milan e della scarica di adrenalina che il derby vinto può e deve dare alla squadra di Paulo Fonseca:

"Te lo dico da ex giocatore: queste sono partite che tu rientri, ti guardi in faccia, e dici “Siamo forti”. Quindi la percezione del giocatore, quando tu giochi contro i campioni d’Italia, li batti, fai una partita del genere, rientri dentro e ti senti forte. E sappiamo quanto importante è la parte psicologica, la parte di fiducia, di sentire il compagno, di vivere un’esperienza come quella come una serata come quella di domenica scorsa. Quindi sicuramente da un punto di vista emotivo, di gruppo e di squadra, questo deve essere un punto di partenza”.