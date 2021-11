Barbano sul CorSport: "VAR e arbitri impreparati, il calcio è diventato una giungla di cascatori"

"Il punto non è più se l’arbitro Fabio Maresca abbia dato un rigore inesistente al Milan e ne abbia negato uno plausibile alla Roma. Il punto è se i vertici arbitrali e federali, nazionali e internazionali, si siano resi conto che hanno trasformato uno sport in un gioco per furbi". Nel consueto corsivo per il Corriere dello Sport, Alessandro Barbano ribadisce in maniera netta la propria posizione rispetto alle recenti polemiche per gli errori commessi dai direttori di gara in alcune gare di cartello. Per il giornalista "un incoerente uso della tecnologia, un regolamento lasco e ambiguo, e una categoria arbitrale impreparata" hanno reso il calcio "una giungla dominata da cascatori e simulatori di ogni specie": "Come il navigato centravanti e attore Zlatan Ibrahimovic, allo stesso agio sul palco di Sanremo e sul prato dell’Olimpico: la sua caduta a gambe larghe nel contrasto con Ibañez è un vero coup de théatre, tanto plateale e grossolano quanto rivelatore dell’abisso di confusione in cui si trovano gli arbitri italiani".