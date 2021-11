Barcellona, arriva l’ufficialità: Dani Alves torna in blaugrana

(ANSA) - BARCELLONA, 13 NOV - "Bentornato a casa". Così, sul proprio sito, il Barcellona annuncia il ritorno di Dani Alves in maglia blaugrana. Il terzino brasiliano, oro olimpico come fuoriquota a Tokyo 2020, si unirà al gruppo del club catalano la prossima settimana per cominciare ad allenarsi con i compagni ma, come precisa il Barça, non potrà esordire in gare ufficiali fino a gennaio, mese in cui riaprirà il calciomercato e sarà possibile registrare il tesseramento. In un comunicato il Barcellona ricorda che Dani Alves ha già fatto parte del club dal 2008 al 2016 giocando 391 partite ufficiali in maglia blaugrana, segnando 23 gol e vincendo 23 titoli: 6 campionati nazionali, 4 Coppe del Re, 3 Champions League, 3 Mondiali per club, 3 Supercoppe di Spagna e 4 Supercoppe europee. (ANSA).