Barcellona, due offerte ricevute per Todibo: ma il club smentisce l'imminente cessione

Due offerte per Jean-Clair Todibo. Il Barcellona potrebbe lasciar partire il giovane calciatore, quest'anno in prestito allo Schalke 04. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo la società ha ricevuto due offerte, ma c'è già stata la smentita. Ad ogni modo il calciatore ha mercato e potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito.